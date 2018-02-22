Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen sözleşmeli er Cumali Gür'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli er Cumali Gür'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu, 26 yaşında şehit düşen Cumali Gür'ün Kızılot Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, babası Nazım Gür ile kardeşi Ramazan Gür ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Duaların edildiği, Kuran-ı Kerim'in okunduğu ziyarette şehidin yakınlarıyla görüşen Çavuşoğlu, daha sonra anne Yiter Gür'ün yanına gitti. Burada şehidin asker parkasını giymiş olan kız kardeşi Yasemin, Bakan Çavuşoğlu'na sarılırken, Çavuşoğlu da şehidin kardeşini alnından öptü.



Çavuşoğlu, ziyarette terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin başarılı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

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