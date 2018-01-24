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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tillerson 30 kilometrelik güvenli hat önerisinde bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Tillerson (Suriye'de) 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tillerson 30 kilometrelik güvenli hat önerisinde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın, kendisine, Afrin'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğunu söyledi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun dün Paris'te düzenlenen "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısında, Tillerson ile yaptığı ikili görüşmenin ana gündem maddesini Afrin oluşturdu. 

Görüşmede, Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunurken bu derinliğin, Türkiye'nin de güvenlik kaygılarını karşılayacağını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #suriye #ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson #Zeytin Dalı Operasyonu #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #çavuşoğlu
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