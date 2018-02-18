Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'nın Münih kentindeki Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkilerin normalleşme sürecine döndüğünü ifade ederken, "Türkiye'ye nasıl yaklaşacaklarını öğrenirlerse ilişkilerimiz iyi gider. Türkiye tehditlere boyun eğmez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te devam eden 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında "Körfez'in Genişlemesi" konulu tartışma platformuna katıldı.



Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, "YPG/PKK Suriye'nin geleceği için de tehlikedir." dedi.



Türkiye'nin Kürtlere karşı mücadele ettiği şeklindeki açıklamaların doğru olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece PKK, PYD/YPG, DEAŞ, El Kaide ve El Nusra gibi terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini vurguladı.



Çavuşoğlu, geçen yıl da Suriye konusunda konuştuklarını, o günden bu yana bir gelişme sağlanamadığını ancak fazla gündeme gelmeyen Yemen'de insani bir felaketin yaşandığını söyledi.



Libya'da da durumun kırılgan olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bu ülkelerdeki çabalarının desteklenmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, buna ek olarak Kudüs'ün ABD yönetimi tarafından İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesinin de İsrail ile Filistinliler arasında yeni bir gerginlik yarattığını, bu gerginliklere bir de Körfez ülkeleri krizinin eklendiğini kaydetti.



"Bu bölgenin istikrarı bizim için çok önemli." diyen Çavuşoğlu, Ortadoğu'daki anlaşmazlıkların Suriye'deki çabaları da olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.



Çavuşoğlu, Astana, Soçi ve Cenevre'de yapılan görüşmeler ve ortak çabalar sonucunda Suriye'de durumun biraz daha düzeldiğini, DEAŞ'a karşı da başarıların sağlandığını belirterek, "Yine de Irak'ta ya da Suriye'de DEAŞ'ı tümüyle yendik diyemeyiz." diye konuştu.



"Büyük hata"

Aynı zamanda Suriye'deki siyasi yapılanma ve seçimlerin nasıl yapılacağı konularını da görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, yine de teröre karşı mücadele eden koalisyon ülkeleri arasında henüz doğru bir stratejinin bulunmadığını, ABD ve İran gibi birbirleriyle sorunları olan ülkelerin de IŞİD'e karşı mücadele ettiklerini söyledi.



"Bir terör örgütünü yenmek için DEAŞ gibi, bir başka terör örgütünü seçmek büyük bir hata." diyen Çavuşoğlu, bunun önceki ve şimdiki ABD yönetimlerinin de bir hatası olduğunu ifade etti.



Suriye'de farklı ajandaları olan birçok ülkenin bulunduğuna dikkati çeken ve bu nedenle müzakereleri sürdürmeleri gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Rex Tillerson'un son ziyaretinden sonra bazı anlaşmalar sağladık. Umarım Amerika yerine getirir, bu kez sözünde durur." şeklinde konuştu.

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