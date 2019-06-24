banner1005
AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı, hastaneye kaldırıldı
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı, hastaneye kaldırıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hangi yaptırım kararı olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin; biz S-400'ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Yarın Türkiye'ye saldırı olduğu zaman NATO'dan Türkiye'yi korumasını bekleyemeyiz" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hangi yaptırım kararı olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin; biz S-400'ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

S-400 alımı hakkında konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hangi yaptırım kararı olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin; biz S-400'ü aldık. Artık Türkiye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bunun için gerekli çalışmalar devam ediyor. Bizim S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Yarın Türkiye'ye saldırı olduğu zaman NATO'dan Türkiye'yi korumasını bekleyemeyiz. Müttefiklerimize baktığımız zaman sınırımızdaki Patriotları çekenler ABD, İtalya, Hollanda... Yarın Patriot alma garantisi yok. Bu saldırı füzesi değil ki, kendi ihtiyacımızı karşılamak zorundayız. Keşke müttefiklerimizden alabilseydik. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanımız, Trump ile konuşacak. ABD'de her konuda olduğu gibi farklı sesler geliyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #s-400
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.