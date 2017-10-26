Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir" diye konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir. Sınır kapıları merkezi hükümete aittir. Biz bu referandumu yapanla kardeşlerimizi ayrı tutuyoruz" dedi.



Irak-Türkiye arasındaki sınır kapılarına dair de konuşan Çavuşoğlu, "Bu kapılar Bağdat'ın eline geçtikten sonra ilave sınır kapısı açılacaksa açarız" diye konuştu.



KOSOVA İLE İLİŞKİLER



Ek olarak Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Türkiye-Kosova ilişkileri çok daha ileri noktaya gelecek. FETÖ ile mücadelemizde kardeş Kosova'yı daha güçlü bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz. Kosova'nın tanınması için gayret sarfediyoruz" ifadelerini kullandı.



ÇAVUŞOĞLU SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli'nin Türkiye ziyaretine dair Twitter hesabından açıklamalar yaptı.



Çavuşoğlu açıklamasında şunları belirtti:



Dost ve kardeş Kosova’nın Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı @pacollibehgjet’i ülkemizde misafir ediyoruz.



Kosova’nın uluslararası alanda daha çok ülke tarafından tanınması & uluslararası kuruluşlara üye olması yönündeki çabalarımızı sürdüreceğiz.



Kosova’nın uluslararası toplumla bütünleşme çabalarının ekonomik kalkınmayla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.



Kosova’nın ekonomik kalkınmasını yatırımlarımızla desteklemeye devam edeceğiz.



Kardeşim Behçet ile görüşmemizde, Kosova’da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı kuruluşlarla mücadelede işbirliği kararlılığımızı vurguladık.



İnanıyorum ki bu ziyaret ilişkilerimizin geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır.



ulusal.com.tr