Dışişleri Bakanı Fidan: ''Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail ile İran arasındaki silahlı çatışmalara Yemen'in de taraf olması üzerine uluslararası topluma savaşın yayıldığı uyarısında bulundu. STRATCOM Zirvesi 2026 programında bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendiren Fidan, Orta Doğu'daki krizin ulaştığı yeni boyutları ele aldı. Bölgedeki askeri tırmanış sürerken, İsrail ordusu Yemen yönünden gelen bir füze saldırısını engellediğini, Yemen ise askeri operasyonlara başlayacaklarını bildirdi.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin hava sahasına girmeden hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. İsrail ordusunun resmi Telegram kanalı üzerinden yapılan bilgilendirmede, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit etti, hava savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti" denildi.

''BÖLGE ÜLKELERİNE YAYILACAK SAVAŞA KARŞIYIZ''

Orta Doğu'daki savaş cephesinin genişlemesi üzerine STRATCOM Zirvesi'nde kameralar karşısına geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail yönetimini ve enformasyon savaşlarını eleştirdi. Savaşın bölgesel bir felakete dönüşme riski taşıdığını belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı: "Bu İsrail'in savaşı değil bütün dünya bunun bedelini ödemekte. İlk günden bu yana biz bu tehlikeli tabloyu gördük. Netanyahu'nun siyasi bekası için yürütülen bir savaş bu. Bu nedenle bizler en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyoruz. Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız. Bugün enformasyon savaşı da yaşanıyor. Anlatılanlar hakikati dönüştürmeye çalışıyor. Çok uzun bir süre boyunca biz, tasarlanmış kaosu yaşadık ve burada uzun süren çatışmaların bu şekilde tasarlanması bölgeyi zayıflatmakta, bölmekte ve savunmasız hale getirmektedir."

Fidan, küresel kamuoyunun sürece dair farkındalığının arttığını vurgulayarak "Bu bir tasarlanmış kaos. Arabuluculara, diplomatlara ve sağlıkçılara saldırıyorlar. Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor. Kamuoyu artık manipüle edilemiyor. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Orta Doğu'daki savaşın bedelini dünya ödüyor. Ortak vicdanın bastırılması mümkün değil." dedi.

YEMEN SAVAŞA DAHİL OLUYOR

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Sözcüsü Yahya Saree, dün Telegram üzerinden yayımladığı mesajda, "doğrudan askeri müdahale için tetikteyiz" açıklamasını yaptı.

Sözcü Saree, ABD ve İran eksenindeki saldırılara başka hangi ülkelerin destek vereceğine, Kızıldeniz'in "düşmanca operasyonlar yürütmek için kullanılmasına" ve İran'a yönelik gerilimin tırmanmaya devam edip etmeyeceğine bağlı olarak çatışmaya tam kapsamlı dahil olacaklarını bildirdi. Saree, Husilerin bu hamlesinin "Amerikan ve İsrail düşmanının İran İslam Cumhuriyeti'ne, Filistin ve Gazze'ye, Irak ve Lübnan'a karşı devam eden saldırganlığına" bir yanıt olduğunu belirtti.