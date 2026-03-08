Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Aykut Yılmaz'ın edindiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10 Mart Salı günü TBMM Genel Kurulunda önemli bir sunum yapacak.

İki bakan, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi uyarınca kürsüye çıkarak; ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları, çatışmaların bölgeye yayılma ihtimali, Orta Doğu'daki genel savaş riski ve Türkiye'nin bu gelişmelere karşı aldığı tedbirler hakkında milletvekillerini aydınlatacak.

OTURUMUN KAPALI YAPILMASI BEKLENİYOR

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirme yapacağı oturumun kapalı olup olmayacağına, birleşimin açılmasından sonra karar verilecek. Ancak kulislerde, bu sunumun kapalı oturum formatında gerçekleştirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Eğer kapalı oturum kararı alınırsa, Genel Kurul Salonu'na hiçbir gazeteci ve dinleyici alınmayacak. Üst düzey güvenlik tedbirleri kapsamında, salonun bitişiğinde yer alan tüm odalar da oturum süresince boşaltılarak kapalı tutulacak.

TUTANAKLAR 10 YIL SAKLANACAK

Fidan ve Güler'in milletvekillerine yapacağı bilgilendirmenin tamamlanmasının ardından kapalı oturum sona erecek. Ardından Genel Kurul, gündeminde yer alan diğer konuları görüşmek üzere standart açık oturum düzenine dönecek. Yasalar gereği, kapalı oturumda tutulan tutanaklar ve hazırlanan özetler ancak 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

Dışişleri ve Milli Savunma bakanları, yakın geçmişte de kritik bölgesel gelişmeler hakkında Meclis'i bilgilendirmişti:

12 Ekim 2023 tarihinde Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında düzenlenen kapalı oturumda milletvekillerine detaylı bilgi verdi.

16 Ocak 2024'te Bakanlar Fidan ve Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan terör saldırısı ve o bölgedeki güncel gelişmeler üzerine Genel Kurul'da sunum yaptı.

8 Ekim 2024'te gerçekleştirilen kapalı oturumda, iki bakan bu kez İsrail'in Lübnan'a yönelik işgal girişimi ve çevredeki olayları Meclis'e aktardı.

29 Ağustos 2025'te ise Fidan, TBMM'nin olağanüstü toplantısında söz alarak; İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Filistin halkına yönelik soykırım ve zulmü, kıtlık politikaları ve Orta Doğu'da oluşan mevcut durum hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.