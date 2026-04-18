Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail güvenlik değil, daha fazla toprak peşinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in bölgedeki politikalarının güvenlik endişelerinden ziyade toprak işgaline dayandığını ve bu yayılmacılığın küresel ölçekte büyük bir sorun teşkil ettiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Barış Planı kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Fidan, sivil ölümlerinin sürdüğünü kaydetti ve Avrupa Birliği'ne İsrail'i sınırlandırması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl beşinci kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2026) ikinci günü, önemli bölgesel değerlendirmelere sahne oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "ADF Sohbetleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini ve bölgedeki genel politikasını ele aldı. İsrail'in uluslararası kamuoyuna sunduğu güvenlik söylemini eleştiren Fidan, şu ifadeleri kullandı:"İsrail, uluslararası alanda, kendi güvenliğinin peşinde olduğu yönünde bir yanılsama oluşturdu. Ancak özellikle son yıllarda çok daha net hale geldi ki, bu kavramın altında İsrail'in peşinde olduğu şey daha fazla topraktır. Gerçekte olan budur. İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil; daha fazla toprağın peşinde. Güvenlik, Netanyahu hükümeti tarafından daha fazla toprağı işgal etmek için bir gerekçe olarak kullanılıyor."

İSRAİL'İN YENİ HEDEFLERİ NERESİ?

Sürecin sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmadığını dile getiren Fidan, İsrail'in yayılmacı politikasının Lübnan ve Suriye'yi de içine alacak şekilde genişlediğini aktardı. Bu durumun bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirten Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:"Bu, bölgede süregelen bir işgal ve yayılmacılık politikasıdır. Bence bunun durması gerekiyor. İsraillilerin daha fazla toprak elde etmeye dönük yayılmacı politikaları, bölgesel ölçekte çok büyük bir sorun oluşturuyor."

Fidan'ın gündemindeki bir diğer başlık ise Gazze'deki güncel durum ve müzakere süreçleriydi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin ABD ile yürüttüğü Gazze Barış Planı'nın çatışmaları yavaşlatmadaki rolüne dikkat çeken Fidan, kitlesel ölümlerin önüne geçildiğini ancak kasıtlı sivil ölümlerinin beklentilerin aksine devam ettiğini bildirdi:"Geçen yıldan itibaren, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir dizi ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ederek Gazze Barış Planı'na öncülük etti. Bu da Gazze'de savaşı durdurmayı mümkün kıldı. Özellikle o zamana kadar aktif bir soykırım söz konusuydu. Şimdi İsrailliler Gazze halkını hâlâ kasıtlı olarak öldürüyor, ancak en azından kitlesel öldürme düzeyi durdu."

Kahire'de yürütülen müzakerelerde anlaşmanın birinci aşamasının değerlendirildiğini hatırlatan Fidan, İsrail'in insani yardımlar ve teknik süreçler konusundaki sorumluluklarını yerine getirmediğini şu sözlerle açıkladı:"Ancak genel olarak şunu söyleyebilirim: Özellikle anlaşmanın insani boyutu söz konusu olduğunda, İsrail'in birinci aşamayla ilgili yükümlülüklerini fiilen yerine getirdiğini görmedik. Daha fazla insani yardıma, daha fazla tıbbi yardıma ihtiyacımız var. Barınakların içeri sokulmasına izin verilmesi gerekiyor. Filistin teknik komitesinin Gazze'de kendi çalışmalarına başladığını görmemiz gerekiyor; ancak henüz başlamış değiller. Gazze'ye girişlerine izin verilmiyor. Bunlar birinci aşamanın gerekleridir."

AVRUPA BİRLİĞİ SESSİZ Mİ KALIYOR?

İsrail'e yönelik Batı desteğinin meseleyi daha da karmaşık hale getirdiğine işaret eden Fidan, Avrupa Birliği'nin inisiyatif alması gerektiğini savundu. AB'nin pasif tutumunu eleştiren Fidan, "Avrupa'nın, Avrupa Birliği olarak ve kurumsal bir yapı olarak bir araya gelmesi, kendi gücünü gerçekten İsrail'in bölgesel ve küresel güvenliği istikrarsızlaştıran eylemlerini sınırlamak için kullanması gerekiyor. Şu anda Avrupa Birliği'nden görmediğimiz şey tam olarak budur." dedi.

Batı Şeria'daki aşırılıkçı yerleşimcilere uygulanan yaptırımları anımsatan Fidan, mevcut adımların yetersiz olduğunu belirterek sözlerini şöyle noktaladı:"İsrail'in bölgede nasıl davranması gerektiğini gerçekten sağlamak için daha fazlasını yapmaları gerekiyor. Soykırım işlemeyi durdurmalı. Yerleri işgal etmeyi durdurmalı. Batı Şeria ve Gazze'de olduğu gibi başkasına ait toprakları çalmayı durdurmalı."