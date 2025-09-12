Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’e karşı güçlü kararlar alınmalı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan Fidan, İsrail’in Katar’a saldırısı, Doha’daki HAMAS müzakere heyetinin hedef alınması ve bölge ülkelerinin tutumunu değerlendirdi.

Fidan, İsrail’in yayılmacı bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı:

“Netanyahu bakımından bu savaş stratejisi, kendi siyasi hayatını uzatmaya dönük bir amaca hizmet ediyor. Ancak bu politika tüm bölge için bir güvenlik tehdidine dönüştü ve uluslararası hukuku büyük ölçüde aşındırdı.”

İSRAİL’İN KATAR’A SALDIRISI

Fidan, Katar’a yönelik saldırıyı sert bir dille kınadı:

“Katar gibi barışçı bir ülkeye bu denli alçakça bir saldırı, Netanyahu hükümetinin geldiği noktayı gösteriyor. Önüne çıkan her unsura saldırıyor. Dost ve kardeş Katar’a yönelik bu saldırıyı tekrar kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.”

HAMAS MÜZAKERE HEYETİ HEDEF ALINDI

“HAMAS’ın üst düzey yetkilileri ateşkes adımlarını görüşmek üzere Doha’da bir araya gelmişti. Saldırının amacı, Gazze’de barış ve istikrar çabalarını hedef almak. Özellikle arabuluculuk faaliyetini yürüten Katar’ın hedef alınması manidar. İsrail’in yapıcı olmayan tavrı, ateşkes çabalarının etkilenme ihtimalini ortaya koyuyor.”

Fidan, HAMAS’ın ateşkes yönündeki çalışmalarını desteklediklerini de vurguladı:

“Bu yaklaşımı destekliyoruz. Ne olursa olsun barış ve istikrar için, bölgemizde huzur için atılacak adımların yanındayız.”

“SOMUT ADIMLAR ATILMALI”

“Bölge ülkeleri ve aklıselim küresel güçler, eşgüdüm halinde hareket ederek İsrail’e karşı güçlü bir tepki göstermelidir. Batı dünyasında devletler ve halklar nezdinde İsrail’e karşı yükselen sesler duyuluyor. Birçok ülke geç de olsa Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Artık İsrail’e karşı somut adımlar atılmalı ve güçlü kararlar alınmalıdır.”