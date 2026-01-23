Dışişleri Bakanı Fidan, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile İstanbul'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklar, ikilinin İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında görüştüğünü aktardı.

KRİTİK ZİRVEDEN YANSIMALAR

Görüşmenin detaylarına ilişkin ilk açıklama Kosova cephesinden geldi. Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla-Schwarz, Bakan Fidan ile yaptığı toplantıya dair sosyal medya hesabından bir değerlendirme paylaştı. Türkiye'yi Kosova'nın dost ülkesi ve yakın bir müttefiki olarak tanımlayan konuk bakan, Ankara'nın barış, istikrar ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesinde önemli bir ortak olmaya devam ettiğini belirtti. Gervalla-Schwarz, Fidan ile yaptığı görüşmede Kosova'nın stratejik rotasını net bir şekilde ortaya koydu. Kosova'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu, Avrupa Birliği ve NATO üyeliği konusundaki kararlılığı toplantıda teyit edildi. Bakan ayrıca ülkesinin kalıcı barış, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel istikrara olan bağlılığını dile getirdi. İki bakan, daha güvenli bir bölge için ortak çabaların artırılması ve güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Zirve sonrası Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Gervalla-Schwarz, şu ifadeleri kullandı: "Davet ve misafirperverliği için Bakan Fidan'a teşekkür ederek, Kosova Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mükemmel ilişkileri ve sürdürülebilir ortaklığı, ayrıca Türkiye'nin bölgede ve daha geniş coğrafyada diyalog, barış ve istikrarın ilerletilmesindeki rolünü bir kez daha vurguladım."