Dışişleri Bakanı Fidan, Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi kapsamında Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dışişleri Bakanı Fidan, Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre görüşme, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapıldı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in bir araya geldiği toplantıda Türk-Yunan ilişkileri ve bölgesel işbirliği konuları değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündeminde bulunan deniz yetki alanları kanun taslağı da gündeme geldi. Bakan Fidan, söz konusu taslağın ulusal bir mevzuat niteliği taşıdığını hatırlattı. Türkiye'nin uluslararası hukuka ve komşuluk hukukuna saygılı bir ülke olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin tüm komşulardan da aynı saygıyı görmeyi beklediğini ifade etti.

DOĞU AKDENİZ'DE TIRMANMA DEĞİL İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Fidan, bazı çevreler tarafından kanun metnine ilişkin olarak eksik bilgiye dayanan ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek çıkışlar yapılmasını yadırgadığını muhatabına ileterek, bu konuda daha sorumlu davranılmasını beklediğini vurguladı. Doğu Akdeniz'in bir tırmanma değil, işbirliği alanı olması gerektiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye aleyhine ve bölgesel istikrara zarar verebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

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