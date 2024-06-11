Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma ziyareti nedeniyle Rusya'da olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti. Fidan Çin ziyaretinde Türkiye'nin BRICS'e üye olmak istediğini söylemişti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Putin de konuya değinerek şunları söyledi:

BRICS ÜYELİĞİNE DESTEK

"Türkiye’nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz ve bu birliğe üye ülkelerle birlikte olma arzusunu kesinlikle mümkün olan her şekilde destekleyeceğiz, ortak sorunları çözeceğiz."

Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Astana'da bir araya geleceklerini belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en iyi dileklerimi iletmenizi rica ederim. En kısa zamanda görüşeceğimizi umarım, sanırım 3-4 Temmuz’da uluslararası bir etkinlik kapsamında Astana’da olacak ve orada görüşme ve tüm güncel konuları tartışma imkanı bulacağız.”