Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, bölgede yaşanan savaşın etkilerine değinerek şunları söyledi:

'ATEŞKES KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

“Bölgemiz, 28 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte yakın tarihinin en ciddi sınamalarından biri ile karşı karşıya kalmıştır. Küresel ölçekte ciddi etkiler yaratan bu savaş karşısında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde komşularımızla ve ortaklarımızla yakın bir iş birliği ve temas trafiğinde bulunduk.

Savaşı sona erdirmek için çalıştık ve kardeş Pakistan'ın girişimine verdiğimiz aktif destekle varılan ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Pakistan'da gerçekleşecek görüşmelerde tarafların; uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tavır sergilemeleri ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere girişimlerini sabote etmeye yönelik eylemlerine karşı aklı selim ile hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyu da İsrail'in sabotaj eylemlerine karşı hazır olması gereklidir.” dedi.

'2 HAFTA YETERLİ OLMAYABİLİR'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes süresinin yeterli olmayabileceğini belirterek, tarafların mutabık kalması halinde ateşkesin uzatılabileceğini söyledi:



"2 hafta yeterli olmayabilir. Taraflar mutabık kalırsa ateşkes bir müddet daha uzatılır"