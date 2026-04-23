Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Krallık'ta: Stratejik Ortaklık Belgesi imzalanacak

Bakan Fidan’ın, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile yapacağı görüşmenin ardından Türkiye ve Birleşik Krallık arasında yeni bir dönemi başlatacak stratejik belgenin imzalanması bekleniyor.

Simge Sarıyar
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve mevkidaşı Yvette Cooper arasındaki resmi görüşme bugün Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak. İki bakan, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ikili ilişkilerin geleceğini masaya yatıracak.

STRATEJİK ORTAKLIK İÇİN İMZALAR ATILACAK

Görüşmenin en önemli gündem maddesini ise iki ülke arasındaki iş birliğini kurumsal bir çerçeveye oturtacak olan "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi" oluşturuyor. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Bakan Fidan ve Bakan Cooper’ın bu belgeyi imzalayarak stratejik ortaklığı resmileştirmeleri öngörülüyor.

Fidan bugün ayrıca Birleşik Krallık Parlamentosu'nun bazı üyeleriyle de temaslarda bulunacak. Ziyaretin son bölümünde ise Londra'da yaşayan Türk vatandaşları ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek olan Bakan Fidan, buradaki Türk toplumunun talep ve görüşlerini dinleyecek.

