Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'i ziyarete hazırlanıyor

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dışişleri bakanı sıfatıyla Çin'e ilk kez bir ziyaret gerçekleştirirken, Çinli mevkidaşı Vang Yi, Temmuz 2023'te Türkiye’yi ziyaret etti.

Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşması da planlanan Fidan'ın, Pekin’deki temaslarının ardından 4-5 Haziran'da Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'İ YILLAR SONRA ZİYARET EDİLECEK

Bakan Fidan'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Nisan 2012'de bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye’den en üst düzeyli ziyaret olacak.

GÜNDEME GELECEK KONULAR

Türkiye-Çin ikili ticaret hacminin 2023'te 48 milyar doları geçtiği ve Çin'in Türkiye'nin Asya’da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı olduğu bir zamanda Bakan Fidan'ın bu ülkede yapacağı temaslarda ekonomik-ticari ilişkiler önemli yer tutuyor.

Görüşmelerde, ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ile Çin'den Türkiye’ye özellikle yeni teknolojiler alanında yatırımlara dair işbirliği imkanları da ele alınacak.

Bakan Fidan'ın temaslarında, Ukrayna, Gazze ve Kızıldeniz’deki gelişmelerin küresel tedarik hatlarının güvenliğini ve bazı ulaştırma koridoru projelerini olumsuz etkilediği bir dönemde Kuşak ve Yol Girişimi ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi'nin uyumlaştırılması çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Enerji, sivil havacılık, turizm işbirliğinin de diğer gündem konuları arasında yer alacağı görüşmelerde, tek Çin politikası izleyen Türkiye, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği öneme vurgu yapacak.

Görüşmelerde, başta Gazze olmak üzere Ukrayna ve Asya-Pasifik’teki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülürken, Çin ve Türkiye özellikle Filistin meselesinde benzer görüşlere sahip.