Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre söz konusu kabul, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşti.

GÖRÜŞMEYE LAVROV VE UŞAKOV DA KATILDI

Kremlin Sarayı, diplomasi gündeminin üst sıralarında yer alan görüşmenin detaylarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Kazan'daki Putin-Fidan zirvesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un da hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A ÖZEL MESAJ

Görüşmenin başlangıcında Türkiye-Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili temaslara olan katkısına dikkat çekti. Rus lider, şu ifadeleri kullandı: "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır. Bu, büyük ölçüde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği yaklaşım sayesinde oldu. Erdoğan'a en güzel dileklerimiz iletmenizi istiyorum. Onu ülkemizde karşılamaktan her zaman memnunuz."

Rusya Devlet Başkanı'nın sözlerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını Putin'e iletti. Görüşülecek konuların yoğunluğuna ve bölgesel gelişmelere işaret eden Fidan, "Bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyiminiz son derece önemli. İstişare etmemiz gerek çok konu var." değerlendirmesinde bulundu.