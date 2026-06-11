Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sofya'da Türk iş insanları ve siyasetçilerle buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya'daki temasları kapsamında bölgedeki Türk iş insanları ve siyasetçilerle bir araya geldi. Fidan'ın bugünkü programında Bulgaristan devlet zirvesiyle gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler de yer aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sofya'da Türk iş insanları ve siyasetçilerle buluştu
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Bulgaristan'daki resmi ziyaretlerine devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Sofya'da çalışmalarını sürdürüyor. Bu ziyaretler dizisi kapsamında Fidan, ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanları ve siyasetçilerle özel bir toplantı gerçekleştirdi.

DEVLETİN ZİRVESİYLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Bakan Fidan'ın bugünkü resmi programında üst düzey diplomatik temaslar ağırlıktaydı. Fidan sırasıyla Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile bir araya gelerek ikili görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sofya'da Türk iş insanları ve siyasetçilerle buluştu - Resim : 1

Sofya temaslarının dünkü bölümünde ise Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen uluslararası bir toplantıda yer almıştı. Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'na katılarak zirvedeki mesaisini tamamlamıştı.

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