Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyareti sonrası basın açıklamasında bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kritik ziyarette Türk heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"SURİYE'NİN ÖNÜNDE ENGEL OLMAKTAN ÇIKMALI"

Basın toplantısında bölgedeki örgütlerin durumuna değinen Bakan Fidan, SDG konusunda net ifadeler kullandı. Fidan, "SDG'nin Suriye yönetimine entegre olması, bunu diyalog yoluyla, uzlaşma yoluyla herkesin lehine olacak şekilde yapması ve Suriye'nin önünde engel olmaktan çıkması önemlidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, temaslarda iki ülke ilişkilerinin geleceği konuşuldu. Görüşmelerde, 8 Aralık’ta Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü takip eden süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla son bir yıllık seyri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

10 MART MUTABAKATI VE GÜVENLİK ADIMLARI

Ziyaretin ana gündem maddelerinden birini güvenlik protokolleri oluşturdu. Türkiye’nin ulusal güvenlik öncelikleri açısından kritik öneme sahip olan 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanma sürecinin gidişatı ele alındı.

Toplantılarda bölgesel riskler de masaya yatırıldı. İsrail’in saldırgan tutumu nedeniyle Suriye’nin güneyinde ortaya çıkan güvenlik risklerinin yanı sıra, bölgedeki istikrarsızlığın Türkiye ve Suriye’ye olası yansımaları değerlendirildi.

Ayrıca Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları doğrultusunda, Suriye’nin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na (DMUK) yakın dönemde katılımı bağlamında sahadaki güvenlik durumu görüşüldü. Heyetler, oluşabilecek kırılganlıklardan faydalanmaya çalışan DEAŞ’ın yeniden canlanmasının önlenmesine yönelik iş birliği imkanlarını konuştu.

FİDAN: SDG İSRAİL İLE KOORDİNASYON İÇİNDE

Şam'daki temasların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Fidan, SDG konusunda çarpıcı bir tespitte bulunarak şunları söyledi: "SDG'nin entegrasyonu konusunun önemli olduğunu ve DEAŞ ile mücadelede Suriye ortak koalisyonun üyesi olması dolayısıyla Türkiye olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. SDG, belli faaliyetleri İsrail ile koordinasyon halinde yürütüyor"

Konuşmasında Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına da değinen Bakan Fidan, sürecin işleyişine dair beklentisini, "Bizim beklentimiz, yeni yılın ilk haftalarından itibaren Sayın Trump'ın deklarasyonuyla ikinci aşamanın hemen başlaması" sözleriyle ifade etti.

"İRADE GÖRMEDİK"

Ortak toplantıda söz alan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise SDG'nin tutumunu eleştirdi. Şeybani, "Maalesef SDG’den herhangi bir irade görmedik" ifadelerini kullandı. Bölgedeki otorite boşluğuna dikkat çeken Şeybani, "Cezire bölgesine daha fazla önem vereceğiz. Suriye devleti orada olacaktır" dedi.