Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Ukrayna savaşının yayılma riski var"

Hırvatistan’da yapılan "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi’nde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve savaşının sonlandırılmasına yönelik çözüm arayışları masaya yatırıldı.

Zirvede konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın küresel ölçekteki kutuplaşmayı derinleştirdiğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden yüksek olduğunu, nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin de göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineleyen Bakan Fidan, kalıcı çözümün, Rusya ve tüm tarafların görüşmelere dahil edilmesiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, zirvenin yapıldığı Dubrovnik’te, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Radman ile de bir araya geldi.