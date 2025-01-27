Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular da ele alındı.