Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular da ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı