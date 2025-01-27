Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular da ele alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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