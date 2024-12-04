Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
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NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya desteği ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşmek için Brüksel'de toplandı.

Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıda Suriye'deki terör unsurlarının yol açtığı istikrarsızlığı vurgulaması ve Türkiye'nin, Suriye’de yaşanan gelişmelere ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasıyla terörle mücadele perspektifinden baktığını dile getirmesi bekleniyor.

Hakan Fidan'ın ayrıca İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekeceği belirtiliyor.

HAKAN FİDAN, YUNAN MEVKİDAŞI YERAPETRITIS İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Hakan Fidan ve Yorgos Yerapetritis arasındaki görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı.

HAKAN FİDAN'IN TEMASLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na da katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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