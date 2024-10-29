Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Hakan Fidan, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli köşelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Hakan Fidan, "Bize miras bırakılan Cumhuriyetimizi, bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuz ile dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.