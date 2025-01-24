Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi. Hakan Fidan ile Kaja Kallas, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Hakan Fidan, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hakan Fidan, Kallas ile Türkiye-AB ilişkilerinin bugünü ve yarınıyla ilgili önemli konuları ele aldıklarını söyledi.

"AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedeftir." diyen Hakan Fidan, bu konudaki siyasi iradenin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerini tekrar kazandığında yinelediğini hatırlattı.

Hakan Fidan, AB'den Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon sunmasını beklediklerini, geçmişte bazı üye ülkelerin Türkiye'nin üyeliği konusunu iç siyaset malzemesi haline getirdiklerini hatırlatarak, "Bunun sonucunu biz jeostratejik birtakım kayıplarda hem Avrupa Birliği hem Türkiye olarak ödemek zorunda kaldık." dedi.

Bazı üye ülkelerin Türkiye'nin üyelik konusunu iç siyaset malzemesi haline getirmesinin Türkiye'nin önündeki liyakate dayalı üyelik sürecini ortadan kaldırdığını belirten Hakan Fidan, küresel sistemde ve bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Hakan Fidan, AB'nin Türkiye'ye olan yaklaşımını ön yargısız, gerçekçi ve liyakat esaslı bir çizgiye çekmesinin her iki tarafın yararına olacağını vurguladı.

Aralık 2024'teki AB Genel İşler Konseyi'nde alınan bazı kararları olumlu bir gelişme olarak gördüklerini dile getiren Hakan Fidan, şöyle devam etti:

"AB ile bir süredir Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik diyaloğunun yeniden başlatılması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın ülkemizdeki faaliyetlerinin önünü açılması konularını görüşüyoruz. Bu kararların süratle hayata geçirilmesi ve ülkemize yönelik kısıtlayıcı tüm tedbirlerin bir an önce kaldırılması yönündeki beklentimizi bugün kendisiyle (Kallas) tekrar paylaştım. Bu anlayışla Yüksek Düzeyli Siyasi ve Sektörel Diyalog Toplantılarıyla Ortaklık Konseyi Toplantıları'nın yeniden başlatılması için AB'nin gerekli iradeyi göstermesini bekliyoruz. Yerleşik istişare mekanizmalarından da tam olarak istifade etmeliyiz."

"BİZİM İÇİN DİĞER ÖNCELİKLİ KONU VİZE SERBESTİSİ DİYALOĞUNDA İLERLEME SAĞLANMASIDIR"

Bakan Hakan Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin vakit kaybetmeden başlatılması gerektiğini, böylece Türkiye-AB ilişkilerinde yeniden dinamik bir gündem oluşturulmasının mümkün olacağını aktardı.

"Bizim için diğer öncelikli konu vize serbestisi diyaloğunda ilerleme sağlanmasıdır. Görüşmemize vatandaşlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması beklentimizi de mevkidaşımızın dikkatine getirdik." diyen Hakan Fidan, bu konuda çalışmalara başlayarak süratle sonuç alınmasının önem taşıdığını belirtti.

Hakan Fidan, AB ile göç işbirliğinin adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki yeni gerçeklere göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Hakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üye ülkelerin dar siyasi çıkarlarına rehin edilemeyecek kadar derin ve çok boyutlu olduğunu, Avrupa'nın istikrar ve refahı için Türkiye ve AB'nin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.