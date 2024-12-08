Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Fidan, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem atfediyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli ülkelerine geri dönebilirler. Düzenli bir şekilde yeni idarenin kurgulanması lazım. Kapsayıcılık taviz verilmeyen bir ilke olmalı. Artık birlik ve inşa zamanı" dedi.

Ülkedeki tüm muhaliflerin temsil edilmesi gerektiğini belirten Fidan, "Yeni hükümet bütün tarafları kapsayıcı şekilde davranmalı. Devlet kurumları korunmalı. Biz Suriye'de barış ve güvenliğin tesisi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Bakan Fidan, Esad'ın nerede olduğuna ilişkin soruya, "Esad'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" yanıtını verdi.

"BAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARI"

"Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem atfediyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli ülkelerine geri dönebilirler. Düzenli bir şekilde yeni idarenin kurgulanması lazım. Kapsayıcılık taviz verilmeyen bir ilke olmalı. Hiçbir zaman bir intikam hedefi güdülmemeli. Artık ülkeyi yeniden inşa etme zamanı. Bütün aktörlerin dikkatli ve sakin hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa götürmemek gerekiyor. Suriye'nin bütünlüğü korunmalı. Farklı gruplarla iletişim halindeyiz. DEAŞ ve PKK'nın bu durumdan avantaj sağlamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye, terörizmle mücadele için bütün adımları atacaktır.

Yeni hükümet bütün tarafları kapsayıcı şekilde davranmalı. Devlet kurumları korunmalı. Biz Suriye'de barış ve güvenliğin tesisi için elimizden geleni yapacağız.

Esad'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır.

Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa edilebilmesi için elindeki her türlü imkanı kullanacaktır. Ekonomik sorunlara ve diğer sorunlara çözüm için yeni idare ile çalışmaya devam edeceğiz.

PKK kadroları Suriyeli değiller. Suriyeli olmayanlar SDF'yi yönetiyor."