Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Suriye toplantısında konuştu. Bakan Hakan Fidan, "Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
Yayınlanma:

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Suriye toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Hakan Fidan, Suriye toplantısında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani'nin de olmasının "dönüm noktası ve tarihi bir an olduğunu" ifade etti.

Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğun taşındığını vurgulayan Hakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliği ve egemenliğinin, tüm çabalarını üzerine inşa ettikleri temel ilkeler olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" - Resim : 1

Hakan Fidan, Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğine dikkati çekerek, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Çabaların daha etkin kılınması için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabileceğini kaydeden Hakan Fidan, gelecek dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" - Resim : 2

Hakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının ana odak olmaya devam etmesi gerektiğine değinerek, "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır." şeklinde konuştu.

Terör örgütünün Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini hatırlatan Hakan Fidan, "Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

9 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı9 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

hakan fidan suriye son dakika
Günün Manşetleri
DEM Parti'den açılım süreciyle ilgili iktidara çağrı
Eski açılımcı Bülent Arınç'tan yeni açılıma öneri
Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Akaryakıt istasyonunda patlama
9 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi
İstanbul'da fabrika yangını
Yaya güvenliği kurallarına uymayan sürücülere işlem
Çok Okunanlar
9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi
Akaryakıt istasyonunda patlama Akaryakıt istasyonunda patlama
Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi
İstanbul'da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
Küçükçekmece'de polisler kaza yaptı Küçükçekmece'de polisler kaza yaptı