Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Avusturya ziyareti başladı: Viyana'da yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29-30 Nisan tarihlerini kapsayan resmi temasları için Avusturya'ya gitti. Viyana'da bugün mevkidaşıyla görüşecek olan Fidan, Şansölye tarafından kabul edilecek ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29-30 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği Avusturya ziyareti kapsamında bugün yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Bakan Fidan, temaslarının ilk gününde Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya gelecek. İki mevkidaşın gerçekleştireceği ikili görüşmenin ardından, Türkiye Saati ile (TSİ) 14.30'da ortak bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Fidan, mevkidaşıyla yapacağı görüşmenin yanı sıra bugün Avusturya Şansölyesi Christian Stocker tarafından da kabul edilecek. Üst düzey siyasi görüşmelerin ardından Bakan Fidan, Viyana Diplomasi Akademisi’nde düzenlenecek olan konferansa katılarak katılımcılara hitapta bulunacak.

VİYANA'DA MAARİF KAMPÜSÜ AÇILIŞI

Fidan, gün içinde Türkiye Maarif Vakfı Viyana Kampüsü’nün resmi açılışına iştirak edecek. Resmi açılışın ardından Bakan Fidan, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) 20. Yıl Kutlama Etkinliğine katılarak Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelecek.

Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı… Genç avukattan acı haber geldiSilahlı saldırıda ağır yaralanmıştı… Genç avukattan acı haber geldiYurt
Kosova'da cumhurbaşkanı seçilemedi: Yeniden sandığa gidiliyor!Kosova'da cumhurbaşkanı seçilemedi: Yeniden sandığa gidiliyor!Dünya
Günün Manşetleri
İran gemileri kuşatmayı yardı: ABD'nin Hürmüz ablukası lafta kaldı!
Madencilerin direnişi kazanımla noktalandı
Vatan Partisi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne suç duyurusu
2026 yılı uyuşturucuyla mücadele bilançosu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik operasyonu
Beylikdüzü’nde dev operasyon!
Eski Başkan Şeref Albayrak dahil 29 kişi tutuklandı
Tedesco dönemi sona erdi
BM: "Hürmüz boğazını açın"
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 29 Nisan Çarşamba Gazete manşetleri 29 Nisan Çarşamba
Altında düşüş sürüyor! Altında düşüş sürüyor!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı… Genç avukattan acı haber geldi Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı… Genç avukattan acı haber geldi