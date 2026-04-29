Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Avusturya ziyareti başladı: Viyana'da yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29-30 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği Avusturya ziyareti kapsamında bugün yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Bakan Fidan, temaslarının ilk gününde Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya gelecek. İki mevkidaşın gerçekleştireceği ikili görüşmenin ardından, Türkiye Saati ile (TSİ) 14.30'da ortak bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Fidan, mevkidaşıyla yapacağı görüşmenin yanı sıra bugün Avusturya Şansölyesi Christian Stocker tarafından da kabul edilecek. Üst düzey siyasi görüşmelerin ardından Bakan Fidan, Viyana Diplomasi Akademisi’nde düzenlenecek olan konferansa katılarak katılımcılara hitapta bulunacak.

VİYANA'DA MAARİF KAMPÜSÜ AÇILIŞI

Fidan, gün içinde Türkiye Maarif Vakfı Viyana Kampüsü’nün resmi açılışına iştirak edecek. Resmi açılışın ardından Bakan Fidan, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) 20. Yıl Kutlama Etkinliğine katılarak Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelecek.