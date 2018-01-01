Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendirdi. 2018'de iki ülke arasındaki diyaloğu güçlendirmek için çalışacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Almanya bize doğru bir adım atarsa Türkiye Almanya'ya doğru iki adım atar" dedi

"Almanya ile bir soronumuz yok" dedi, Türkiye'nin ilişkileri onarmak için çalışacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Almanya ilişkilerini değerlendirdi.



Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan Çavuşoğlu, 2017'de iki ülke arasındaki ilişkinin sarsıldığına dikkat çekti, "Türkiye'nin Almanya ile bir sorunu yok. Ama Almanya'nın Türkiye ile bir problemi var" dedi.



"2018 DAHA İYİ BİR YIL OLACAK: Tarafımızca biz bir kriz görmüyoruz. Türkiye'nin Almanya ile bir sorunu yok. Ama Almanya'nın Türkiye ile bir problemi var ve Almanya, Türkiye'ye saldırmak için fırsatı kaçırmıyor. Bu hiç yararlı değil. Halen Almanya'nın neden Türkiye ile sorunu olduğu konusundaki soruma dürüstçe bir cevap bekliyorum."



Alman hükümetinin, PKK, FETÖ gibi terör örgütlerine göz yummasını eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin'e sıcak mesaj da verdi.



"Almanya şunu anlamalı: Almanya bize doğru bir adım atarsa Türkiye Almanya'ya doğru iki adım atar. Bu zayıflık değil, bilakis kalpten gelen bir şey. Ama Almanya Türkiye'yi tehdit ederse Türkiye de buna karşı gerekeni yapar"



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