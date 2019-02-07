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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! Görev gücü kuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini takip etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! Görev gücü kuruldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını söyledi.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #abd
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