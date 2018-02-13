Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan terör örgütü PKK-PYD gerginliğine ilişkin "Artık sözden çok eylem görmek istiyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Artık milletimiz ABD'yi dost olarak görmüyor. Bunun sorumlusu biz değiliz" açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İlişkilerin düzelmesi için derhal Münbiç'ten YPG'liler gönderilecek" diye konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Çavuşoğlu, Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu.



Çavuşoğlu, terör örgütünün sivilleri kalkan olarak kullandığını söyledi.



ABD ile yaşanan terör örgütü PKK-PYD gerginliğine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Artık sözden çok eylem görmek istiyoruz" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın başka, Pentagon'un başka açıklamalar yaptığını ifade eden Dışişleri Bakanı, artık sözlere tahammülleri kalmadığını belirtti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık milletimiz ABD'yi dost olarak görmüyor. Bunun sorumlusu biz değiliz" dedi.



ABD'nin terör örgütü PKK-PYD-YPG'ye desteğine dair açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "Tillerson'un ilişkileri düzeltmek istediğinden eminim ama onun dışında gelişmeler var" bilgisini paylaştı.



Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinin kritik olduğunu, ilişkileri düzeltmeyi deneyeceklerini açıkladı.



Mevlüt Çavuşoğlu, "İlişkileri düzeltme konusunda hayalperest değiliz ama umudumu korumak istiyorum" diye konuştu.



Çavuşoğlu, ABD'ye "Burada bir amacınız mı var? Ayrı bir devlet mi kurmak istiyorsunuz?" diye sordu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda ortaklığın da ortadan kalkacağının altını çizdi.



ABD ile ilişkilerle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Sadece senin faydana stratejik ortaklık olmaz. Bir terör örgütüyle yan yana görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İlişkilerin düzelmesi için derhal Münbiç'ten YPG'liler gönderilecek" açıklaması yaptı.



YUNANİSTAN



Yunanistan ile yaşananlara dair konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlave gerginlik yaratmanın hiç kimseye faydası olmaz. Çok önemli mesafe katettik. Türkiye ile ilişkileri koparmasınlar" dedi.



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