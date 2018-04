Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptıkları görüşmenin sonunda Suriye kriziyle ilgili ortak deklarasyon kabul ettiklerini açıkladı.



Görüşmenin sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Bugünkü görüşmemizin sonuçlarının yer aldığı bir ortak deklarasyon kabul ettik. Her halükarda BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Konseyi'nin tavsiyeleri doğrultusunda siyasi çözümün alternatifsizliğine sıkı bağlılığımızı koruyoruz" dedi.



Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'yi bölme girişimlerini kabul edilemez bulduğunu kaydetti.



'ORTAK ÇABALARA ZARAR VERİLMESİNE KARŞI KOYACAĞIZ'



Lavrov, üç ülkenin Astana formatı kapsamındaki çabalarına zarar verilmesine karşı koyacaklarını belirterek, "Bu çabaların devam etmesinde kararlıyız. Üç ülkenin Suriye'deki durumu 2254 sayılı karardaki hedeflere ulaşma çizgisine yeniden getirmek için gerek müştereken gerekse de münferiden atacağı adımlar üzerinde mutabakat sağladık" ifadelerini kullandı.



Lavrov'a göre Rusya, Türkiye ve İran, Suriye muhalefetinin Cenevre müzakerelerinin ön koşulu olarak Şam'da iktidar değişikliği talebini yıkıcı buluyor.



Lavrov, "Cenevre müzakerelerine dönülmesine yönelik çabalar sürerken bazı dış muhalefet temsilcilerinin açıklamalarını son derece yıkıcı buluyoruz. Bu taraflar, Suriye krizinin çözümü ve siyasi müzakerelere geçiş için iktidar değişikliği, Suriye yönetiminin savaş suçlusu olarak mahkemeye sevk edilmesi gibi ön koşullar öne sürüyorlar. Bu tür yaklaşımlar 2254 sayılı kararın içeriğiyle çelişmekle kalmıyor, aynı zamanda da müzakere sürecini yeniden başlatmaya yönelik çabaları zora sokmak istiyor" dedi.



'ANKARA İLE İSTİHBARAT DEĞİŞİMİ KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLADIK'



Lavrov, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptıkları görüşmede istihbarat kurumları arasında teröristlerin hareketleri hakkında istihbarat değişimi yapılması konusunda mutabakat sağladıklarının altını çizdi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; 'ABD bugüne kadar YPG terör örgütüne ciddi destek verdi. Arzumuz bir an evvel Rusya ile vizeleri kaldırmak.' dedi.



İşte ortak açıklama öncesi yaşananlar...



Çavuşoğlu, Suriye krizi ve ileriye yönelik atılması gereken adımların değerlendirileceği Türkiye-Rusya-İran Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Moskova’ya geldi.



Ziyareti kapsamında Zarif ile ikili görüşmelerde bulunan Çavuşoğlu, görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomi ile turizm iş birliğini ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları görüştü.



Görüşmenin ardından Rus mevkidaşı Lavrov ile ikili toplantıya geçen Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayarak, bölgesel konularda da birlikte başarılı çalışmalar yürütüldüğüne işaret etti.



Toplantının basına açık bölümünde konuşan Lavrov, Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almaları gerektiğini belirtti.



Lavrov, "Bu toplantıyı Suriye ve çevresindeki zorlu durumu istişare etmek için yapmaya karar verdik. Suriye'nin bu zorlu koşullar altında barış ve normalleşme yolunda ilerlemesi için bir yılı aşkın süre önce oluşturulan Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almalıyız" dedi.



'RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYOR'



Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye krizinin bölgedeki uluslararası sınırlara yönelik bir tehdit oluşmadan çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Lavrov, üç ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.



'ÜÇ ÜLKE, SURİYE'YE TERÖRİSTLERİ TEMİZLEMEDE YARDIMCI OLABİLİR'



Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova, Ankara ve Tahran'ın Suriye hükümetine ülkeyi teröristlerden temizleme konusunda yardımcı olabileceğinin altını çizdi.



'SURİYE'DE DİYALOĞU ENGELLEME GİRİŞİMİ VAR'



Bu arada Lavrov, Rusya'nın Suriye'de diyaloğu engelleme girişimleri tespit ettiğini söyledi.



Lavrov, "Son haftalarda yaşanan gelişmeler, herkesin Suriye'de barışa ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Suriye'de çözüm için umutların yeşerdiği her seferde, umuda saldırı düzenlendi. Diyaloğu ve anayasa komisyonu kurulmasını engellemek için girişimler var" ifadelerini kullandı.



Lavrov, bu kapsamda ABD, İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'da kimyasal saldırı iddialarına dayanarak Suriye'ye düzenlediği füze saldırısını anımsatarak şöyle konuştu:



"Biz sizlerle birlikte inşa ederken diğer meslektaşlarımız ise uluslararası hukuk ihlallerinde bulunmaktan kaçınmadan ortak yapıcı çabaların sonuçlarını ortadan kaldırma girişiminde bulunuyor. 14 Nisan'daki saldırı da bu girişimlerden biri. Zira bu saldırı, sadece ülkedeki ve uluslararası arenadaki durumu etkilemedi, barışçıl çözüm yolunda ilerleme perspektifine de zarar verdi."



ÇAVUŞOĞLU: HER TÜRLÜ ASKERİ ÇÖZÜM YASADIŞI OLUR



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Suriye krizinde her türlü askeri çözümün yasadışı olacağını savundu.



Çavuşoğlu, "Astana sürecinin garantör ülkeleri olarak amacımız, Suriye krizine çözüm bulmak. En iyi çözüm, siyasi çözümdür. Her türlü askeri çözüm yasadışıdır ve kalıcı olmayacaktır" diye konuştu.



Çavuşoğlu, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin bu amaca ulaşmak için çalışmalara ivme kazandırmaları gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.