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Dışişleri Bakanlığı: ABD FETÖ konusunda Türkiye'yi artık oyalamamalı "

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." denildi.

Dışişleri Bakanlığı: ABD FETÖ konusunda Türkiye'yi artık oyalamamalı "

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin güneyinde gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Esed rejiminin saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz"


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #abd #açıklama #dışişleri
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