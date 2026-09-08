Dışişleri Bakanlığı: “Atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz”

İngiltere, Fransa ve Kanada öncülüğündeki 12 ülkenin, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleriyle ticari ilişkileri yasaklama kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan destek geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dışişleri Bakanlığı: “Atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz”
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki faaliyetlerine yönelik uluslararası çapta başlatılan yaptırım adımlarına katıldığını resmi bir metinle duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı metinde şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasadışı yerleşimler, sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin Devleti'nin varlığını tehdit eder noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır. İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümünün sağlanması ve bölgede adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi için İsrail'in işgal faaliyetlerine karşı gerekli tepkinin gösterilmesi başlıca koşul haline gelmiştir. Bu çerçevede, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarının benzer kararlar almasını bekliyoruz. Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edecektir"

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