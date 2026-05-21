Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'ye getiriliyor

İsrail güçleri tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik diplomatik temasların ardından kapsamlı bir tahliye operasyonu başlatıldı. Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, hem Türk vatandaşı olan aktivistler hem de üçüncü ülke uyruklarına mensup diğer katılımcılar güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılıyor.

Büyükelçilik personelinin yakından takip ettiği grup, İsrail'de bulunan Ramon Havalimanı’na nakledilerek çıkış işlemlerini tamamladı.

422 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Aktivistlerin güvenli bir şekilde transfer edilmesi amacıyla özel uçak seferleri organize edildi. Bu kapsamda, 85'i Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 422 filo katılımcısının Türkiye'ye getirilme süreci başladı.

