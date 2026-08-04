Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Karadeniz'de Türk sahipli gemilere İHA saldırısı: Yaralılar var

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de Türk sahipli sivil gemilere yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Karadeniz'de Türk sahipli gemilere İHA saldırısı: Yaralılar var
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Bakanlık, savaşın Karadeniz'de sivil gemileri hedef alacak şekilde yayılmasından ciddi endişe duyulduğunu vurgulayarak ilgili tüm aktörlere çağrıda bulundu.

Novorossisk Limanı çıkışında İHA'lı saldırı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk sahipli sivil gemilerin hedef alındığı ve vatandaşların yaralandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün (3 Ağustos) akşam Novorossisk Limanı’ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir."

"Tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır"

Savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, tırmanmanın küresel riskler doğuracağı ifade edildi:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz’de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz’deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır."

"Somut tedbirler ivedilikle hayata geçirilmeli"

Bakanlık, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması adına çağrısını yineleyerek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

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