Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edilmesine yol açan saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail’in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanırken Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma mesajı verildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

“İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.

Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır.

Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir.

İsrail'in Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz.”

