Kıbrıs Rum Kesimi'nin Amerikan Enerji şirketi ile doğal gaz gelir anlaşması yapmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Anlaşmanın kabul edilemez olduğunu belirten Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy "Anlaşmanın, Kıbrıs Türklerinin haklarının, Rum kesimi tarafından gasp edilmeye devam edildiğinin somut örneği olduğunu" vurguladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de bazı uluslararası şirketlerle yaptığı doğal gaz gelir anlaşmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.



Aksoy yaptığı yazılı açıklamada "Söz konusu anlaşma, Ada'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerinin haklarının,, Rum Yönetimi tarafından gasp edilmeye devam edildiğini gösteren somut bir örnektir." dedi.



Sözcü Aksoy, "Kıbrıs Türklerine gelir paylaşımında pay verilmediği anlaşılmaktadır. Bu hem bizim için ,hem KKTC için kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.



Aksoy, "Rum Yönetimi ve iş yaptıkları uluslararası şirketlerin, ''Kıbrıs Türkleri'nin Ada'nın ortak sahibi olduğunu, Ada’nın petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde eşit haklarının bulunduğunu'' görmezden gelerek hareket edemeyeceğini" vurguladı.



Aksoy, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin sondaj çalışmalarına yakın zamanda başlayacağını da belirtti.



ulusal.com.tr