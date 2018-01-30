banner967
İdlib’te konvoyumuza saldırı
İdlib’te konvoyumuza saldırı
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

Dışişleri Bakanlığı, Mihraç Ural hamlesi

Dışişleri Bakanlığı, Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı, Mihraç Ural hamlesi

Dışişleri Bakanlığının terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istediği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Soçi Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.

Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongre'de hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi.

Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #Soçi Kongresi #Mihraç Ural #dışişleri bakanlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.