Avrupa Birliği'nin Genel İşler Konseyi'nde alınan Genişleme Kararları hakkında Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'e ilişkin aldığı kararların hukuki temelden yoksun olduğu vurgulandı. Türkiye'yi bölgede yok saymaya kalkışanların amaçlarına asla ulaşamayacaklarının altı çizildi.

Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi, Genişleme Kararları'nda Türkiye karşıtı görüşleri bir kez daha tekrar edildi. AB Komisyonu'nun önceki ay yayımladığı Türkiye Raporu'ndaki eleştiriler yinelendi.



Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Brüksel'de yürüttüğü yoğun propaganda sonucu bildirgede Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki egemenlik hakları hedef alındı.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının "yasa dışı" olduğu öne sürülen bildirgede, Ankara'nın "iyi komşuluk ilişkilerine riayet etmesi" çağrısında bulunuldu.



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin bildirgesi hakkında açıklama yaptı.



Bakanlık, Avrupa Birliği'nin kararlarını tamamen Rum bakış açısıyla kaleme aldığını belirtti. "Tezleri reddediyoruz" vurgusu yaptı.



Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kararlılığına dikkat çekti.



ulusal.com.tr