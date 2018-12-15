Dışişleri Bakanlığı: "(Sincar'daki PKK hedeflerine operasyon) Terör örgütleri Irak'ta yuvalandıkları müddetçe operasyonlara devam edilecek"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ta PKK unsurlarına karşı düzenlediği operasyonlarla ilgili, "Terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Aksoy, TSK'nın Irak topraklarındaki PKK unsurlarına karşı düzenlediği operasyonlar ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Irak Dışişleri Bakanlığına çağrılması hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.



PKK terör örgütünün uzun yıllar konuşlandığı Irak topraklarını Türkiye'ye saldırı düzenlemek amacıyla üs olarak kullandığına dikkati çeken Aksoy, "Bu saldırılar sonucunda on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. PKK terör örgütünün Irak ve Suriye topraklarındaki faaliyetleri Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.



Aksoy, Irak hükümetine PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin bugüne kadar birçok kez hatırlatıldığının altını çizerek, "Nitekim, Irak Anayasasının 7. maddesi, Irak hükümetini Irak topraklarının komşu ülkelere saldırılar için üs olarak kullanılmasını engellemekle yükümlü kılmaktadır." açıklamasında bulundu.



İyi komşuluk ilişkilerinin ve terörizmin her türlüsüne karşı uluslararası iş birliğinin genel ilkeleri çerçevesinde Türkiye'nin terörle mücadelede sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Aksoy, bu anlayışla Irak'a terör örgütleriyle mücadelesinde her türlü desteğin verildiğini bildirdi.



Aksoy, Irak'tan da aynı anlayış ve somut iş birliği beklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Irak makamlarının terörle mücadelede gerekeni yapmadığı durumlarda, Silahlı Kuvvetlerimiz PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize yönelen saldırılarına Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımıza dayanarak karşılık vermektedir. Son olarak, TSK tarafından 13 Aralık 2018'de Irak'ta Sincar ve Karacak Dağı'nda terörist unsurların yuvalandığı alanlara düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur. Operasyonlar sırasında sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir."