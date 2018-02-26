Dışişleri Bakanlığı, "Hocalı Katliamı"nın yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Azerbaycan topraklarının beşte birinin Ermenistan’ın işgali altında olduğu ve bir milyondan fazla Azerbaycanlı'nın kendi ülkesinde mülteci olarak yaşadığı belirtildi.

Azerbaycan'ın "Hocalı köyünde" yaşanan katliamın 26. yıl dönümünde Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir kınama açıklaması geldi.



26 Şubat 1992'de yaşanan Hocali katliamında kadın ve çocuklar dahil yüzlerce Azerbaycan vatandaşının katledildiği ve yaralandığı, binden fazla kişinin de esir alındığı belirtildi.



Dışişleri açıklamasında "Bugün halen Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan’ın işgali altındadır. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı kendi ülkesinde mülteci olarak yaşamaktadır" ifadelerine yer verildi.







Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bugün halen Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan’ın işgali altındadır. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı kendi ülkesinde mülteci olarak yaşamaktadır.







Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan 26 yıl önce Hocalı’da karşı karşıya kaldıkları hunharca saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı paylaşıyoruz. Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz."