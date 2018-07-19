banner982
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasının evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail meclisinde bugün  onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail Parlamentosunda bugün kabul edilen Yahudi Ulus  Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail  vatandaşı Filistinlilerin  haklarını hiçe saymaktadır." ifadesine yer verildi.

Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan  edilmesinin uluslararası toplum bakımından "yok hükmünde" olduğuna işaret edilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aynı yasada BM kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenmiş  yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini  tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise  çağ  dışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür.

İsrail hükümeti tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı  uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan  kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasaya uluslararası toplum tarafından da  gerekli tepki gösterilmelidir."


Kaynak: AA
Etiketler; #dışişleri bakanlığı #israil
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.