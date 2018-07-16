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Dışişleri Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG/PKK’nın Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı bulduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması
YPG/PKK’nın Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri değerlendiren Dışişleri Bakanlığı kaynakları, söz konusu haberleri abartılı bulduklarını belirterek, bu konudaki sürecin devam etmekte olduğunu vurguladı.

Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından çekilmenin sürdüğünü ifade eden kaynaklar, "Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Dolayısıyla Münbiç'ten bu aşamada YPG/PKK'nın tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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