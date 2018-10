Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk'ta bulunduğunu ve dost Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı kuruluşların devralınmasını ya da kapatılmasını beklediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Çavuşoğlu, FETÖ terör örgütünün, her ülke gibi Arnavutluk için de ciddi tehdit ve tehlike olduğuna işaret ederek, "Şu anda Kırgızistan dahil bazı ülkeler için adım atmak için geç kalınmıştır ve istese de adım atamaz." dedi.

Bu örgütün yalnız olmadığını ve kimler tarafından kullanıldığını çok iyi bildiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Burada (Arnavutluk'ta) Türkiye aleyhine faaliyet gösteren kuruluşların da devralınmasını ya da kapatılmasını bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Bir dosttan bunu beklemekten başka doğal ne olabilir." değelerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, bu terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Türkiye'de çok sayıda kişiyi şehit ettiğini hatırlatarak, "Bırakın 251'i, Türkiye'de, Arnavutluk'ta bir kişiyi öldüren bir terörist ya da herhangi bir örgüt bir gün bile barınamaz. Biz gereğini yaparız. Dostlarımızdan da elbette beklentimiz budur." diye konuştu.



"Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünya ile paylaşacağız"

Bakan Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, İstanbul Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, "Bu soruşturma kapsamında gecikme olsa da Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binası, rezidans ve araçlarda aramalar ile araştırmalar yapıldı. Şimdi bunların tabii laboratuvarlar da dahil inceleme sonuçlarını bekliyorlar." dedi.



Türkiye'nin ortaya çıkacak sonuçları şeffaf şekilde tüm dünyayla paylaşacağının altını çizen Çavuşoğlu, şu anda Türkiye'nin yürüttüğü sürecin tüm dünyanın takdirini kazandığını dile getirdi.



Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayına ilişkin şunları kaydetti:



"Ortada kaybolan bir şahıs var. Türkiye'de kaybolmuştur ama Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmuştur ve Kaşıkçı'nın akıbeti ne olmuştur, nasıl olmuştur, bunun sorumlusu kimdir... Elbette bu konuda elimizde bazı şu ana kadar yapılan araştırmalar, soruşturmalar neticesinde bilgiler, deliller vardır ama bunların hepsini tamamen net bir şekilde ortaya çıktıktan sonra tüm dünya kamuoyuyla paylaşacağız çünkü tüm dünya haklı olarak Kaşıkçı'ya ne oldu ve nasıl oldu bunu merak ediyor."

Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Mekanizması

Çavuşoğlu, Arnavutluk'a bundan sonra daha düzenli karşılıklı ziyaretler gerçekleştireceklerine değinerek, bugün paraflarını attıkları Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Mekanizması'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın imzasıyla resmi olarak gerçekleşeceğini ve bunun ilişkileri bir üst aşamaya taşıyacağını kaydetti.



Buna benzer bir mekanizmanın 22 ülkeyle yürüttüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, ortak bakanlar kurulu toplantısı formatındaki söz konusu toplantılarda önemli kararlar alındığının altını çizdi.



Çavuşoğlu, Arnavutluk ile kuracakları bu yeni mekanizmayla beraber her yıl Dışişleri Bakanları olarak koordinasyonu ve alınan kararların takibini yapacaklarını söyleyerek, ikili ilişkilerde atılması gereken adımların bu kapsamda olacağına vurgu yaptı.



Ev sahibi bakan ile ikili ilişkilerin her boyutunu ele alma fırsatı bulduklarının altını çizen Çavuşoğlu, Arnavutluk ile ekonomik ilişkilerin her geçen güçlendiğini ve ticaretin de sürekli arttığına dikkati çekti.



Çavuşoğlu, Türk iş dünyasının Arnavutluk'taki yatırımlarının yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını anlatarak, Tiran'daki temasları kapsamında bir araya geldiği Türk iş dünyasının temsilcilerinin de Arnavutluk hükümetine kendilerine gösterdikleri kolaylık ve destek için teşekkürlerini ilettiğini aktardı.



Gelecek süreçte, tarım, turizm, enerji gibi ağırlık verilmesi gerek sektörler olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunları iki ülkenin iş birliğini destekleyeceği, teşvik edeceği ve koordine edeceği değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, dün Maarif Vakfı'nın devraldığı New York Üniversitesi Tiran'ı ziyaret ederek öğrenci ve akademik kadroyla bir araya geldiğini aktararak eğitim alanında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Arnavutluk'ta da Maarif Vakfı aracılığıyla yeni okullar açarak eğitim kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, sadece Arnavutluk değil, Balkanlar ve tüm dünyadan gelen öğrencilerin de burada eğitim alma imkanı bulacaklarını anlattı.

Çavuşoğlu, Türk firmalarının sağlık sektöründe de önemli yatırımlarının olduğunu dile getirerek, yeni firmaların da hastane ve eczacılık dahil sağlık alanında yatırımlarını artırmalarını arzuladıklarını belirtti.

Uluslararası alanda da Arnavutluk'la yürüttükleri yakın iş birliğine dikkati çeken Çavuşoğlu, AB adaylıklarını karşılıklı olarak desteklediklerini kaydetti.



Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin de bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere tarafsız, sağlıklı ve dengeli bir bakış sergilediğini söyleyerek, Arnavutluk'un 2020 AGİT dönem başkanlığını güçlü şekilde desteklediklerinin altını çizdi.



Balkanların istikrarı için de bu ülkeyle birlikte çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Balkanlar ve Batı Balkanlar'daki ülkelerin Batı Atlantik entegrasyonuna da güçlü destek verdiklerini vurguladı.



Çavuşoğlu, "AB üyelik sürecinde de Arnavutluğa başarılar diliyorum. Kolay bir süreç olmadığını kendileri de biliyor. Bu süreci yaşayan bir ülkenin Dışişleri Bakanı olarak da bol şans ve sabır diliyoruz. Başarılı olmasını da canı gönülden temenni ediyoruz." diye konuştu.



Güvenlik alanındaki askeri ve savunma sanayi gibi konulardaki iş birliği kapsamında atılacak adımları da Arnavut mevkidaşıyla değerlendirme fırsatı bulduğunu belirten Çavuşoğlu, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından kabul edileceği ve bu ülke meclisine bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.



-TİKA'nın Arnavutluk'taki projeleri

Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta bulunan Namazgah Camisi'ne Türkiye olarak her türlü desteği verdiklerini, bu caminin inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.



"Biz bu tür yardımları yaparken elbette ev sahibi ülkenin taleplerini dikkate alıyoruz. Bunları yaparken de belli şartlar konuşmuyoruz." diyen Çavuşoğlu, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve diğer kurumların, Arnavutluk'ta benzer destek projelerini bu ülke hükümetinin talepleri doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

"Makedon halkının verdiği karara saygı duymak durumundayız"



Konuşmasında, Makedonya'daki isim değişikliği referandumunun düşük katılımla gerçekleştiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Yunanistan ile müzakere sürecinde de biz Makedonya'ya hep şunu söyledik. Siz neyi kabul ederseniz biz onu destekleriz. Bugün Makedonya'yı Makedonya ismiyle de tanıyan, NATO da dahil nadir ülkelerden bir tanesiyiz." dedi.



Çavuşoğlu, Makedonya'nın vereceği karara saygılı olduklarına işaret ederek, "Makedon halkının verdiği karara, katılarak ya da katılmayarak her halükarda saygı duymak durumundayız." ifadesini kullandı.



Türkiye ve Arnavutluk'un da destekleriyle Makedonya'nın NATO tarafından aday ülke olarak davet edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu sürecin kesilmeden NATO tarafından devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.