Sudan'daki son gelişmeler hakkında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada,Türkiye'nin askeri kuvvetlerin göstericelere sert müdahalesinden dolayı derin endişe duyduğu ve bu geçiş sürecinin Sudan halkının beklentileri doğrultusunda süratle tamamlanmasının önem taşığı belirtildi.

Sudan'da yaşanan son gelişmeler hakkında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.



Açıklamada Türkiye'nin, kardeş ülke Sudan'da siyasi geçiş sürecine ilişkin müzakereler devam ederken göstericilere müdahale edildiği, can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiği yolundaki haberler derin endişe duyduğu belirtildi.



Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması ve tırmanmanın ne olursa olsun önlenmesi için şiddetten uzak durulması gerekitğini kaydetti.



Aynı zamanda açıklamada, ülkedeki müzakere sürecinin ulusal uzlaşı temelinde barışçıl yöntemlerle devam ettirilmesinin şart olduğu da aktarıldı.



Yaşanan bu geçiş sürecinin Sudan halkının beklentileri doğrultusunda süratle tamamlanmasının önem taşığı vurgulanırken Türkiye'nin her zaman Sudan'nın ve Sudan halkının yanında yer almayı sürdüreceği bildirildi.





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