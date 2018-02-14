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Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir." denildi.
 
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Sayın Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir.


ulusal.com.tr

Etiketler; #dışişleri bakanlığı
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