Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den perde arkası bilgileri!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın Amerika'daki temaslarının perde arkasını anlattı. Sözcü, Beyaz Saray'ın terör örgütü PKK/YPG'ye desteğine karşı net tutum sergilendiğini belirtti.

Editör: Seda Akyüz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın Amerika'daki temaslarının perde arkasını anlattı. Sözcü, Beyaz Saray'ın terör örgütü PKK/YPG'ye desteğine karşı net tutum sergilendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli diplomasi muhabirleriyle bir araya geldi. Sözcü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington'a yaptığı ziyaretin ayrıntılarını paylaştı.

Zirvenin en önemli gündeminin terörle mücadele olduğunu belirten Keçeli, Amerikalı muhataplara PKK/YPG'ye verilen desteği kesme konusunda uyarılarda bulunulduğunu bildirdi.

Keçeli: "Terör örgütleri ile iş birliğinin kabul edilemez olduğunu ilettik. İkili ilişkilerin önündeki en büyük engelin YPG ye destek olduğunu aktardık." diye ekledi.

Görüşmelerde gündeme Gazze ve Suriye konuları da geldi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Dışişleri Bakanı # abd
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