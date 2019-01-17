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Dışişleri Bakanlığı: Terör eylemini şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Menbiç'te gerçekleşen bombalı saldırı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Dışişleri Bakanlığı mesajında "Terör eylemini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı: Terör eylemini şiddetle kınıyoruz

Menbiç saldırısı, Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı. Bakanlık açıklamasında, "Menbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Mesajda, "ABD ile onayladığımız Menbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye, Menbiç Yol Haritası'nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile beraber yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir." denildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ABD'li mevkidaşı,  Joseph Dunford'a başsağlığı diledi. Orgenral Güler yarıca,  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da taziyelerini iletti.

Hulusi Akar'ın "Her türlü yardıma hazırız" mesajı da Orgeneral Güler tarafından ABD'li komutana aktarıldığı kaydedildi.


ulusal.com.tr





 

Etiketler; #dışişleri bakanlığı #menbic
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