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Dışişleri Bakanlığı: YSK ile ilgili yabancı muhataplarca yapılan siyasi eleştirileri kabul etmiyoruz

"İstanbul'da seçimin yenilenmesi Kararla ve YSK ile ilgili bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: YSK ile ilgili yabancı muhataplarca yapılan siyasi eleştirileri kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanlığınca, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçim kararına ilişkin, "Herkesin, hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz." açıklamasında bulunuldu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından gözlemlendiği ve heyetin YSK'nın yetkinliğinden etkilendiğini ifade ettiği hatırlatıldı. 

YSK'nin, yasal hakların kullanılması suretiyle yapılan çeşitli il ve ilçelerle ilgili itirazları değerlendirip karara bağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu itirazlardan bir kısmını reddederken, İstanbul için ise seçimlerin tekrarlanması yönünde bir karar almıştır. Herkesin, hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili olarak bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz. Türkiye demokratik olgunluğunu kanıtlamış bir ülke olup, bağımsız YSK'nin aldığı bu karar, seçmen iradesinin tereddütsüz tecellisinin sağlanmasına yöneliktir."


Kaynak: AA
Etiketler; #dışişleri bakanlığı
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