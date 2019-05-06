Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs'ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıklamasının ardından hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri art arda açıklama yaptı. ABD sondaj çalışmalarını provokatif olarak değerlendirirken Avrupa Birliği Rumların sözde haklarını koruyacağını ilan etti.

NATO'nun en üst organı Kuzey Atlantik Konseyi NATO Genel Sekreteri Stotelberg'ün başkanlığında Türkiye'de toplanıyor. Toplantının Türkiye'de düzenlenme nedeni ise Akdeniz Diyaloğu'nun 25. yılı olması.



Türkiye NATO şemsiyesi altında müttefikleriyle bir araya gelirken Türkiye Cumhuriyeti tarafından müttefik kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı suçlayan açıklamalar ardı ardına geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haftasonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs'ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin gerekli adımları attığını ve KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını" belirtmişti.



Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini Türkiye'nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde sondaj yapma niyeti konusunda endişelendiklerini açıkladı.



Mogherini, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Rum Kesimi'nin haklarını ihlal edecek her türlü yasa dışı faaliyete tepki vereceğini söyledi.



Mogherini'nin açıklamasına Türk Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamayla karşılık verdi.



Türk Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin açıklamalarını reddettiğini ifade etti.



ASLİ HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

"Evvelce de defaatle vurguladığımız üzere, bölgede gerek en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli haklarını koruyacağız. Ülkemiz bu bağlamda gereken her türlü adımı atmaktan bugüne kadar çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir."



Avrupa Birliği'nin ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı da aynı paralelde bir açıklama yaptı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin sondaj faaliyetleri niyetini duyurmasından derin kaygı duyulduğu ifade edildi.



ABD Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine son vermesi çağırısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinden duyulan kaygı ifade edildi.



SONDAJ FAALİYETİ PROVOKATİF BİR ADIM

"ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz"



Amerika'dan yapılan açıklamaya Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.



ABD AÇIKLAMASI GERÇEKLERDEN KOPUKTUR

"Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığının 5 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı açıklama gerçeklerden kopuktur.



ABD'NİN ÇAĞRISI HUKUKA AYKIRIDIR

Üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez. Bu anlamda, ABD'nin Rumların 'hak iddia ettiğini söylediği' bir alana yönelik geçerli sınırlandırma anlaşması varmış gibi Türkiye'ye çağrıda bulunması, ne yapıcı ne de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşımdır."



TÜRKİYE KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARINI KORUYACAK

"Rum tarafı Ada'nın eşit ortağı Kıbrıs Türklerini, hidrokarbon kaynakları konusunda karar alma mekanizmalarına dâhil etmedikçe veya tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sona erdirmedikçe, Türkiye Kıbrıs Türklerinin de kıta sahanlığı haklarını korumayı sürdürecektir."





ulusal.com.tr