Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Karadeniz'de Türk sahipli gemiye İHA saldırısı

Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında seyreden Türk sahipli ve Panama bayraklı bir kargo gemisi insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Karadeniz'de Türk sahipli gemiye İHA saldırısı
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Ankara, bölgede artan tansiyonun sivil denizciliğe yansıması üzerine diplomatik kanalları hızla devreye soktu. İnsansız hava aracının hedefi olan kargo gemisindeki yaralı iki Türk mürettebatın sağlık durumu için bölgedeki temsilcilikler alarm durumuna geçti.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bu sabah Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Yaşanan bu gelişme, devam eden Rusya-Ukrayna savaşının bölgedeki sivil faaliyetler üzerinde yarattığı ağır tahribatı bir kez daha gözler önüne serdi. Dışişleri Bakanlığı, çatışmalardaki tırmanmanın doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkan bu tür eylemlerin Türkiye'nin Karadeniz'deki çıkarlarını ve bölgesel güvenliği doğrudan tehdit ettiğini vurguladı. Meydana gelen saldırıdan duyulan rahatsızlık, her iki ülkenin resmi makamları nezdinde açıkça dile getirildi. Karadeniz havzasında sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin eksiksiz bir şekilde sağlanması, Türkiye'nin bölge politikalarındaki en temel öncelikleri arasında bulunuyor. Bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması istenirken, tehlikeyi düşürecek kalıcı önlemlerin vakit kaybetmeden alınması çağrısı yapıldı.

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